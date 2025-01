Essonne : regard d’une lycéenne sur le camp d’Auschwitz-Birkenau, une expo à voir à Itteville

Du 15 au 31 janvier, l’espace culturel Georges-Brassens accueille la première exposition de Jade Caron, lycéenne ittevilloise passionnée de photographie.

Un devoir de mémoire porté par une lycéenne. L’exposition, organisée à l’occasion des 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, propose un regard sensible et profond sur ce lieu de mémoire. Jade Caron, adolescente passionnée de photographie âgée de 16 ans, a capturé ces images lors d’un voyage en Pologne il y a un an, en janvier 2024. Consciente de la charge historique et émotionnelle de ce site historique, elle a cherché à immortaliser des instants de sa visite afin de témoigner, 80 ans plus tard, sur ce passé tragique du camp de concentration et d’extermination.



« J’ai voulu, à travers mes photos, saisir des moments de mémoire. Mes photos ne cherchent pas à être spectaculaires, mais à montrer l’intensité des lieux, la gravité des événements qui s’y sont déroulés, et la manière dont l’histoire continue de nous interpeller, même plusieurs décennies après », explique Jade. Son travail s’articule autour de détails marquants : des fils barbelés, des valises abandonnées, des traces d’un passé que l’on ne doit pas oublier. D’autres clichés dévoilent les vastes espaces silencieux du camp, qui, aujourd’hui, invitent les visiteurs au recueillement. Les images sont à découvrir dans le hall d’accueil de l’espace culturel Georges-Brassens.



À travers son objectif, Jade Caron transmet un message fort : l’importance de se souvenir pour éviter que l’histoire ne se répète : « Je crois que c’est à nous, la génération d’aujourd’hui, de ne pas laisser l’histoire se perdre dans le passé. Nous avons un devoir de mémoire, de transmission, afin que ce genre de barbarie ne se reproduise jamais ».



Cette exposition, gratuite et ouverte à tous, donne l’opportunité aux visiteurs de plonger dans une réflexion sur l’Histoire. Le mois de janvier 2025 à l’espace Brassens est dédié à la mémoire et à la réflexion avec une programmation poignante autour du thème « Oppression, répression, exécution, extermination ». Le vendredi 31 janvier à 20h, l’auteure Massoumeh Raouf propose une conférence-débat sur l’histoire de l’Iran et le combat des femmes iraniennes pour la liberté, suivie d’une séance de dédicaces autour de ses deux livres « Un petit prince au pays des mollahs » aux éditions S-Active et « Évasion de la prison d’Iran » aux éditions Balland.