Essonne : Rencontrez Mazal, Tov, Albert le dromadaire à la ferme pédagogique du haras d’Angerville

Le haras de Bassonville possède une ferme pédagogique avec un dromadaire et deux ânes sauvés de la maltraitance.

Avez-vous déjà vu un dromadaire ? Il est possible de rencontrer un camélidé suivi par près de 3.000 internautes sur le réseau social TikTok. Il a été adopté par Marine et Nicolas Clero, gérants du haras de Bassonville à Angerville.

Le centre équestre, situé au bout d’un chemin le long de la national 20, a fêté ses quatre ans le 1er septembre 2022. Pour cette nouvelle année, les gérants Marine et Nicolas Clero accueillent de nouveaux résidents dans leur ferme pédagogique. La visite est libre et gratuite. Il faut venir avec des fruits frais pour régaler les pensionnaires : pommes, carottes, etc.

« Cela nous tenait à cœur d’avoir des dromadaires et des ânes, confie le co-dirigeant du centre équestre. La ferme pédagogique, c’est souvent le lieu où l’on a un premier contact avec l’animal. »

Un atelier accessible dès l’âge de 18 mois

Une formule d’une durée d’1h30 est proposée pour permettre aux enfants de nourrir les animaux, se balader avec eux et participer à des activités manuelles sur le thème de la ferme. La prochaine session a lieu le dimanche 2 octobre de 9h30 à 11 heures (tarif 20 euros par petit fermier).

Albert, un dromadaire joueur bientôt star

Albert, le dromadaire a deux ans. Il est arrivé chez les Clero en avril 2022. Cet été, le haras a créé le compte TikTok @harasdebassonville. On peut voir le camélidé se promener librement entre les box des chevaux avec qui la cohabitation se passe pour le mieux. Son passe-temps favori : se rouler dans le sable du manège, courir et vérifier que le travail soit bien fait. Il est devenu au fil des mois la mascotte des écuries !

Dans la ferme pédagogique, il y a Soisy la vache, Stitch et Zazou les lamas, des lapins, des chèvres, des cochons, des moutons et une basse-cour.

Deux ânes recueillis par la Tanière adoptés par le haras

Les propriétaires ont recueilli début août Mazal et Tov, deux ânes maltraités et exploités. L’association israélienne Starting over Sanctuary a organisé le transport de deux cents ânes vers la France en partenariat avec le zoo-refuge de la Tanière en Eure-et-Loir. « Il y a toute une éducation à faire, ils sont encore craintifs », précise Nicolas Clero.

• Adresse : ferme de Bassonville à Angerville. Tél. : 06.27.89.65.39. Site : harasbassonville.com. Présent sur Facebook, Instagram et TikTok.