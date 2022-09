Essonne : Rendez-vous au Salon des arts de Saint-Chéron avant le 25 septembre

Jusqu’au dimanche 25 septembre, l’écomusée de Saint-Chéron expose une douzaine d’artistes au Salon des arts.

Le dimanche 11 septembre, le peintre Thierry Plat a proposé une démonstration de son art, le pouring. Cette technique consiste à mélanger et laisser couler la peinture pour créer des œuvres abstraites comme « Send me an angel », exposée au Salon des arts de Saint-Chéron.

Durant une heure, l’artiste venu de Vaugrigneuse a présenté trois manières de faire avec des mélanges faits-maison. Peinture acrylique, colle vinylique, silicone, eau… Quelques gouttes par-ci, une goutte par là et l’artiste a fait son mélange dans un gobelet face au public qui rassemble toutes les générations. « Je procède comme une tarte tatin moléculaire, sourit-il en basculant le verre contre la plaque. J’ai mis un t-shirt blanc pour prouver que l’on peut reproduire cette activité à la maison sans se tâcher. »