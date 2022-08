Essonne : rendez-vous les 27 et 28 août pour la fête des 100 ans de Bouray-sur-Juine

La Commission du Centenaire de Bouray-sur-Juine a organisé le dévoilement symbolique de la plaque d’entrée de ville.

Par décret en date du 6 août 1922, rendu sur la proposition du ministre de l’Intérieur de l’époque, Maurice Maunoury, Bouray devient Bouray-sur-Juine.

Cent ans plus tard, la municipalité a donné rendez-vous aux Bouraysiens pour la pose symbolique de la plaque d’entrée de ville au niveau du pont de la Juine. « Un doute a émergé au sein du Conseil municipal de l’époque quant à la confusion homonymique avec une autre hypothétique commune du territoire national. Il est alors apparu judicieux d’adjoindre au nom de Bouray celui de la rivière qui borde la commune », précise Virginie Perchet, première adjointe au maire et responsable de la Commission du Centenaire.

Parmi les membres, trois sont venus à la pose de la plaque « Bouray ». Nicole Verstraete a sa famille maternelle sur la commune depuis les années 1600. Claude Nobileau est le président de l’association Bouray et son histoire. Pour ces deux habitants, c’était une évidence de rejoindre le groupe : « il est important de faire connaître la vie de nos ancêtres aux nouvelles générations qui viennent s’installer ici ». Sylvie Yonli, vice-présidente du Centre communal d’action sociale, s’est engagé dans le projet pour « découvrir le village et son histoire. J’espère qu’il y aura du monde les 27 et 28 août, ce sera la fête juste avant la rentrée des classes ».

Programme de ce week-end

Le samedi, la commune donne rendez-vous au public dès 10h au parc de la Tourbière pour une animation pêche avec l’association locale et des baptêmes de poney gratuits entre 14h et 17h. Autre lieu sujet aux festivités du centenaire : le complexe sportif du Noyer-Courteau où il y aura des animations proposées par Jeunesse Solidaire.

Repas festif, marché des métiers anciens…

A 19h, un grand repas festif est proposé avec piste de danse et DJ au prix de 20 €/personne (menu principal : croustillant de foie gras, fondant de pintade aux morilles et nougat glacé ; végétarien : crudités, tian de légumes au coulis de tomate et nougat glacé ; pour les moins de 16 ans à 10 € : crudités et charcuterie, escalope de volaille sauce normande et mousse au chocolat). Il faut réserver avant le 15 août directement en mairie.



Le programme du dimanche : balade à vélo au parc de la Tourbière à 9h30, animations pour tous de 10h à 17h (maquillage, course en sac, jeux en bois, structure gonflable), démonstration de danses d’époque au complexe, de bicyclette Grand-bi sur le parking et marché des métiers anciens en partenariat avec le parc naturel régional du Gâtinais où il y aura de nombreux artisans d’art et la brasserie de la Juine. Il sera possible de faire du canoë-kayak sur la Juine (renseignements et réservation en mairie avant le 26 août).

Le week-end se conclura avec un thé dansant « Chant et accordéon » à 15h dans la salle du Gâtinais, le tirage de la tombola pour les enfants de 3 à 7 ans, du panier garni et le partage du gâteau du centenaire !