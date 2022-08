Essonne : Le RER C interrompu le soir entre Paris-Austerlitz et Dourdan au mois d’août

Essonne : Le RER C interrompu le soir entre Paris-Austerlitz et Dourdan...

Comme tous les étés, le RER C connaît son épisode de travaux qui perturbe le trafic. Vingt-une gares de l’Essonne sur la ligne sont concernées par des chantiers de nuit.

En raison de travaux d’aménagement au niveau du quartier de Paris-Austerlitz, du développement du Grand-Paris, du renouvellement des voies en gare de Brétigny et de la mise en accessibilité de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois et de la maintenance préventive, les circulations sont impactées en fin de soirée entre Dourdan et Paris-Austerlitz.

Consultez les horaires des bus de substitution en ligne

Par exemple, entre le 1er et le 5, le 8 et le 12 ainsi qu’entre le 16 et le 19 août, le dernier train à Dourdan pour se rendre à Paris passe à 21h08. Un bus de substitution est programmé en direction de Paris-Austerlitz à 22h08 et 23h08 avec quinze arrêts. Cette alternative allonge le trajet d’1h30 entre la gare dourdannaise et celle parisienne : comptez donc plus de 2h30 de route.

Dans le sens inverse, de Paris-Austerlitz vers Dourdan, le dernier train est annoncé à 23h02. Des bus de remplacement sont mis en place entre 23h20 et 00h05. Les gares concernées sont : Juvisy, Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Sainte Geneviève-des-Bois, Saint Michel-sur-Orge, Brétigny, La Norville, Arpajon, Egly, Breuillet/Bruyères-le-Châtel, Breuillet/Village, Saint Chéron, Sermaise, Dourdan, Marolles-en-Hurepoix, Bouray, Lardy, Chamarande, Etréchy, Etampes et Saint Martin-d’Etampes.