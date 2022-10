Essonne : réservez votre week-end pour les Strépigames

Le Comité des Fêtes d’Etréchy donne rendez-vous aux amateurs de jeux les 29 et 30 octobre.

Jeux vidéo contemporains et vintage, jeux de société, escape games, défilé de cosplays… Le programme promet d’être captivant !

Après une première édition en 2020, le Comité des Fêtes d’Etréchy renouvelle l’événement les 29 et 30 octobre à l’espace Jean-Monnet.

Le samedi 29 octobre, la salle ouvre à partir de 14 heures avec cinq sessions d’un grand jeu d’énigmes pour enfants dès l’âge de six ans « L’épée d’Excalibur et sa quête du Graal ». Plus tard dans la journée à 19 heures et le dimanche à 14 heures, les familles sont invités à s’inscrire à un escape game autour du « mystérieux équipage de Barbe jaune ». Ces deux activités sont accessibles sur réservation auprès de Léo de Game Time Evasion au 06.69.66.26.93.

A 15 heures, débutera le tournoi du jeu célèbre Just Dance où les participants vont devoir se préparer à transpirer. Pour y participer, il faut contacter le 06.88.08.69.53.

Le défilé de personnes costumées sur le thème « orange et noir » aura lieu à partir de 17 heures. L’inscription se fait auprès de l’AMF au 07.63.95.93.95.

Le dimanche à 14 heures, les joueurs incarnent les personnages de « Super Mario Bros » et s’affrontent au football dans le jeu « Mario Stricker ». Les mascottes de Mario et Luigi, accompagnées de Sonic ainsi que des Cocus et Coquettes d’Etréchy seront présents pour égayer vos photos souvenirs !

• Entrée libre et gratuite. Buvette et restauration sur place. Inscriptions obligatoires pour les tournois de jeux vidéos, le défilé de cosplay et les escapes games. Adresse : 15, boulevard des Lavandières à Etréchy. Samedi 29 octobre 14h-22h et dimanche 30 octobre 10h-18h.