Essonne : retour sur la 3ème édition de « Marcher, Rouler, Respirer », un temps pour découvrir les sports inclusifs

Le mercredi 18 septembre, le parc de Villeroy à Mennecy a accueilli la 3ème édition de l’événement « Marcher, rouler, respirer », organisé par le Comité départemental Handisport de l’Essonne (CDH 91). Cette journée, dédiée à la découverte des sports de nature adaptés aux personnes en situation de handicap, a réuni des visiteurs venus de tout le département.

Le Comité Handisport de l’Essonne encourage tout au long de l’année l’inclusion et renforce les liens entre personnes valides et en situation de handicap. L’événement « Marcher, rouler, respirer » appuie cette mission. Cette année, l’édition s’est déroulée le mercredi 18 septembre au parc de Villeroy à Mennecy.

Johan Daix, fondateur de l’association de cross-training Adaptateam à Montlhéry, salue cette initiative. Bien que son club n’ait pas eu de stand cette année, il met l’accent sur l’importance de réunir ces deux publics dans des activités communes : « Le but est de réunir des personnes valides et handicapées dans le même challenge, de se surpasser en binôme, sans que les valides ne jouent le rôle d’assistants. On a des couples qui s’entraînent ensemble et ils sont ravis d’avoir cette opportunité. »

Du sport accessible à tous

Tout au long de la journée, de 10h à 17h30, les visiteurs venus des quatre coins de l’Essonne ont eu l’occasion de se renseigner ou de tester les disciplines sportives adaptées de leur choix : la randonnée, le cyclotourisme, le vol de drone, mais aussi des activités à sensation forte comme le parapente, le fauteuil tout-terrain ou encore le roller-fauteuil avec l’association Soliroues à Massy qui a rencontré un franc succès. « C’était génial, j’avais l’impression de glisser, je n’ai pas pu en faire longtemps, car il me faudrait un siège plus incliné, mais dès qu’ils auront une joëlette adaptée, je reviens », confie Marie-Laure, habitante de Marcoussis de 60 ans. Ce témoignage encourage le club à persévérer dans ces activités inclusives où chacun trouve sa place. « La personne en fauteuil est poussée par le ou les personnes en roller derrière. Elle a un rôle essentiel, car c’est elle qui voit les obstacles, elle va pouvoir les annoncer et aussi aider à avancer dans les côtés. Le roller-fauteuil est sportif pour tous », affirme Ivan Bailly, président de Soliroues.

Ce forum des association tourné vers le handisport a mis en avant divers sports pour permettre à chacun de trouver une activité physique correspondant à ses envies et à ses capacités. C’est ce qu’a cherché Sabrina, 48 ans, venue de Saint-Michel-sur-Orge. Inspirée par les Jeux paralympiques de Paris 2024, elle est venue avec l’envie de trouver un sport qui lui permettrait de rester active malgré son handicap : « On se rend compte en regardant ces athlètes qu’on peut tout faire, qu’importe notre état physique. Je suis venue ici pour trouver ce qui me correspondrait le mieux. » Finalement, l’événement lui a surtout permis d’éliminer certaines options comme le parapente et l’escalade à cause de son vertige, et le vol de drone, en raison d’une infirmité au niveau du bras.

Du concret pour accompagner le handicap

Ce temps-fort a favorisé les rencontres pour mieux vivre avec son handicap. Adeline, 38 ans, résidente d’Etréchy, est venue trouver des activités sportives, mais aussi chercher des réponses sur la vie quotidienne : « Cela fait 25 ans que j’ai des difficultés à marcher et bientôt, je devrais être qu’en fauteuil roulant. Ici, je trouve des réponses, on me donne des conseils sur toutes les démarches à suivre pour accompagner mon handicap. Et ça fait vraiment du bien de voir tout ce monde qui échange et communique. C’est essentiel et ça manque cruellement dans notre quotidien. »