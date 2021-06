Essonne : Romain, le pompier des 12 coups de midi, mis à l’épreuve sur le petit écran

Romain Dauny, originaire de Juvisy, a tenu le titre de maître de midi pendant 60 jours consécutifs. Samedi 5 juin, à 21h05 sur France 2, il participe à l’émission « Le Club des Invincibles ». Une nouvelle production présentée par Nagui, dans laquelle « quatre des plus grands champions de jeux TV sont réunis sur un même plateau« .

L’art et la mythologie. Sur ces sujets là, Romain fait tout son possible pour être incollable. Détenteur du titre de maître de midi pendant 60 jours consécutifs en 2017, sa culture générale n’est plus à prouver. Mais sera t’il efficace sur d’autres thèmes spécifiques ? Réponse ce soir, à 21h05 sur France 2, avec la diffusion de l’émission « Le Club des Invincibles ». Présentée par Nagui, la nouvelle production propose d’opposer les maîtres des jeux télévisés à dix personnalités.

« Pour la première fois, quatre des plus grands champions de jeux TV sont réunis sur un même plateau. Ensemble, ils forment le Club des Invincibles, explique l’équipe de production. Face à eux, dix personnalités, chacune spécialiste dans un domaine, vont tout faire pour essayer de les battre ! Le tout pour remporter un maximum d’argent pour son association. » A ses côtés dans ce club, personne ne lui est inconnu. Paul d’abord, qui s’est illustré, comme lui, sur le plateau des 12 coups de midi, qu’il a donc déjà croisé. Concernant Sandrine et Marie-Christine, championnes de « Tout le monde veut prendre sa place », il affronte la première quotidiennement lors de quizz en ligne. « On en fait tous les jours, ça ne prend pas beaucoup de temps« , faisait part celui qui a su quelles personnalités se cachaient derrière trois étoiles. Quant à Marie-Christine, il ne l’a vu qu’à l’écran. A propos de la liste des personnalités, celle-ci doit rester secrète jusqu’à la diffusion de l’émission. « Tous ensemble, on peut être complémentaires sur différents thèmes. On peut rivaliser ! […] C’est un vrai plaisir de faire équipe, on va défendre l’honneur du club« , pour une première à plusieurs, Romain y croit dur comme fer.

Une préparation dans le flou