Essonne : Saint-Germain-lès-Arpajon se mobilise contre le harcèlement

Une campagne de prévention du harcèlement démarre ce jeudi 4 novembre dans la commune.

Ce n’est pas un hasard si c’est la date du 4 novembre qui a été choisie par la municipalité de Saint-Germain-lès-Arpajon pour le lancement de l’opération baptisée “Tous ensemble contre le harcèlement”. Le 4 novembre, c’est en effet la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement. Des problématiques que la ville prend très au sérieux.

« Nous avons constaté que nos équipes sur le terrain n’ont pas toujours tous les moyens et les ressources nécessaires pour résoudre et lutter contre le harcèlement. Ce fléau a pris beaucoup d’ampleur et s’est élargi en dehors de l’enceinte des établissements scolaires, prenant d’autres formes comme le cyberharcèlement, les discriminations ou encore l’homophobie, touchant ainsi un plus grand nombre d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes entrant dans la vie active », rappelle Pierre-Jean Lebec, maire-adjoint délégué à l’enfance et à la jeunesse…