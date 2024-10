Essonne : Sèment et s’aimeront, un festival à découvrir à Bruyères-le-Châtel ce week-end

Les 5 et 6 octobre, la Lisière et la commune de Bruyères-le-Châtel présentent la 5e édition de son festival Sèment et S’aimeront.



Que le festival commence ! Avec l’arrivée de l’automne et de son temps maussade, il est temps de savourer des moments réconfortants avec des spectacles tout au long du week-end dans le charmant parc du château de Bruyères-le-Châtel.



Le samedi 5 octobre



Le moment est venu de détailler les rendez-vous du festival qui célèbre cette année sa 5e édition : balades en forêt, ateliers pédagogiques, exposition ludique, table-ronde tout public, village d’initiatives locales écologies et spectacles gratuits. La programmation de Sèment et s’aimeront démarre en musique le samedi 5 octobre à 19h30 avec le duo accordéon-clarinette, Loïc et Florent, de la Winner Team. Tout au long du week-end, ils seront au festival pour enchanter l’attente des spectateurs. La soirée se poursuit avec un concert d’un nouveau genre, mêlant l’humour, la poésie et l’ornithologie. Les siffleurs de la compagnie Les chanteurs d’oiseaux présente « Perchés » à partir de 20h. Une heure plus tard, c’est au tour de la compagnie Fredandco de prendre la relève pour immerger le public dans un champ de coquelicots lumineux et offrir un spectacle de jeux de sons et lumières à la tombée de la nuit. Les fleurs sont à retrouver le lendemain à 16h et 17h30 pour une animation toute en poésie au rythme de la musique.

Samedi soir et dimanche midi, quatre food-trucks seront installés dans le parc : la Forge à Pizza, la Guinguette nomade, le Chêne Grenouille et la Pâtisserie de Rebecca.



Le dimanche 6 octobre



Vous l’aurez compris, le dimanche 6 octobre, le festival continue avec une journée tournée vers la nature : l’opération « Plante un arbre » à 10h, un espace lecture, dès 10h30, une table-ronde sur « L’agroforesterie, une solution pour l’avenir ? » à 11h, un apéro-dégustation à 12h30 avec le programme Sésame de Cœur d’Essonne Agglomération, le manège unique de la compagnie Grandet Douglas avec un piano et tapis volant et le village d’exposants dès 14h,. Il y aura également une exposition sur les masques et les décors créés par une trentaine de personnes suivies par l’Association d’appui à la participation, à l’inclusion sociale et environnementale (AAPISE) dans le cadre de la pièce de théâtre « Enforestons-nous », présentée le 4 mai dernier avec la compagnie La Cour singulière. La boulangerie de l’association Courage propose aux petits et aux grands de façonner un pain bio pétri à la main et cuit au feu de bois à 10h et 11h avec une cuisson à 14h et un goûter à 16h30 (sur inscription au 06.33.33.46.23. ou [email protected]).

Des balades avec la pépiniériste L’Enracineuse vont rythmer l’après-midi avec des rendez-vous à 14h30 (collecte de graines) et 16h30 (landart).



De 15h à 18h, c’est le retour de l’indémodable salon de coiffure végétale Quel Toupet de la compagnie Quignon sur rue. La boutique éphémère s’adresse aux adultes et aux enfants accompagnés.



Les comédiens sont invités à présenter plusieurs fois leurs créations afin de toucher le plus grand nombre. De 15h à 17h, la troupe Les Miscellanées propose un spectacle interactif autour d’une grainothèque.

A 14h et 17h30, une déambulation théâtrale avec casque audio est programmée avec la compagnie La Pigeonnière (jauge limitée, inscription à l’accueil du festival 30 minutes avant le départ).



A 18h, le festival se clôture avec un concert d’électroplumes, un mélange d’électro, de batterie et de chants d’oiseaux orchestrés par Christophe Piot, connu sous le nom Birdrums.