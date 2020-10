Essonne : six collégiens castelvirois stars d’un documentaire

A l’occasion du tournage, ces enfants de 12 ans vont sillonner la France à la découverte de méthodes alternatives contre le harcèlement scolaire.

Habituellement déserte, la cour du collège Olivier-de-Serres de Viry-Chatillon était étonnement investie. Caméras et perches lui donnaient un air de studio de tournage. Ce mercredi 7 octobre marquait le premier jour de l’enregistrement d’un documentaire sur le harcèlement scolaire produit par Au Tableau Productions, dans lequel six collégiens castelvirois sont les acteurs principaux. Il était 15h quand les enfants ont commencé à échanger leurs expériences aux côtés de la marraine et voix off du film, Inès Reg. Originaire de Grigny, l’humoriste de 28 ans est devenue célèbre l’année dernière grâce à une vidéo désormais culte, où elle demandait à son mari Kevin « de lui mettre des paillettes » dans sa vie. Pendant sa scolarité, elle aussi a connu le harcèlement…

Retrouvez cet article sur le harcèlement scolaire en une de notre édition de ce jeudi 15 octobre.