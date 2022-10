Essonne : les 6e du Mérévillois engagés pour créer l’hymne du tournoi de foot avec le Palais royal

Avec l’accompagnement du Palais royal et du Conseil départemental, huit classes de sixième vont créer l’hymne du tournoi de football du collège dont la prochaine édition est planifiée en juin 2023.

Le Palais royal en résidence dans le sud de l’Essonne depuis 2019 programme des concerts, des ateliers pédagogiques ainsi que des projets au long cours comme « Il était un hymne ».

Les élèves en classe de sixième au collège Hubert-Robert du Mérévillois ont reçu, le lundi 17 octobre, la visite du chanteur ténor Mathys Lagier accompagné par un des ambassadeurs du sport du Conseil départemental de l’Essonne, Pascal Martinot-Lagarde, vice-champion d’Europe du 110 m haies. Que ce soit pour la voix du chanteur d’opéra ou le corps de l’athlète, les deux ont besoin que le principal concerné mange bien et dorme bien.

« Notre but est d’inspirer les élèves, de leur donner les clés de l’excellence avec un chanteur ténor et un sportif de haut niveau qui sont persévérants avec une hygiène de vie saine », indique Cécile Gautrey, principale adjointe de l’établissement scolaire.

L’athlète a planté, à travers ses paroles, des graines de champion aux côtés des élèves. Il leur a répété l’importance « bien manger, bien dormir et s’entraîner pour s’améliorer et être meilleur que la veille ». A la fin de ce premier atelier de sensibilisation, Pascal Martinot-Lagarde a confié sa volonté d’amener les jeunes à faire du sport et les faire fuir leur canapé.

L’hymne dévoilé dans huit mois

Au cours de l’année, les huit classes de sixième vont participer à six ateliers de chant pour fédérer autour d’un projet commun : la création d’un hymne dédié à le tournoi de football organisé chaque année par la Vie scolaire du collège.

Ce projet pluridisciplinaire sera mené par le Palais royal en collaboration avec les professeurs d’EPS, d’éducation musicale, de français, d’arts plastiques et de mathématiques. Le 8 juin, une

restitution de l’hymne aura lieu le matin sous la Halle de Méréville et l’après-midi lors du tournoi de foot.