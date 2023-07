Essonne : So Cook Iz, une boutique de cookies moelleux à Milly-la-Forêt

Une boutique de cookies faits à la main a ouvert dans le centre-ville. So Cook Iz est fermée du 15 juillet au 29 août, mais il est possible de passer commande avant le 15 août.

Des pépites pour les papilles des amoureux du sucré ! Au salon de thé So Cook Iz, les clients ont l’opportunité de déguster des cookies frais du jour avec un thé oriental.

Plus besoin de se diriger vers la capitale pour trouver une boutique spécialisée dans la confection de cookies moelleux à souhait.

Sonia Saidi, 36 ans, a élaboré une cinquantaine de recettes de biscuits ronds qui restent mous plusieurs jours, mais généralement ils sont vite savourés ! Les gâteaux à succès sont ceux au Nutella, au Kinder Bueno, au M&M’s et au beurre de cacahuètes. Ces quatre recettes sont disponibles chaque jour d’ouverture du mardi au samedi.

Pour la gérante, cette boutique était un rêve depuis des années et maintenant qu’il est concrétisé, elle voit plus loin et envisage de mettre au point des franchises So Cook Iz. « Les enfants ont grandi, je me suis dit des entrepreneurs réussissent, pourquoi pas moi ? C’était le moment et j’ai sauté le pas », sourit-elle. Après s’être lancée dans la vente de box de cookies en livraison, elle a ouvert sa propre boutique physique le 27 avril au 51, rue Jean-Cocteau, à deux pas de la Brasserie des O’Pignons.

Un espace cocooning

La décoration est épurée avec des tons rose, or et blanc et un grand tableau de roses derrière le comptoir. Ce lieu enchante les petits et les grands à la recherche d’un goûter gourmand et réconfortant. La boutique rouvre ses portes le mercredi 30 août.

• Contact What’sApp : 07.48.90.15.05 Profil Facebook : « So Cook Iz »

Adresse : 51, rue Jean-Cocteau à Milly-la-Forêt. Horaires : du mardi au jeudi 13h30-18h30, le mercredi et samedi 10h-19h.