Essonne : solidarité avec les associations caritatives à Etampes

La crise sanitaire et sociale impacte la population et les associations caritatives sont en première ligne dans ce combat.

Franck Marlin, maire de la ville, et le sous-préfet de l’arrondissement d’Etampes Christophe Deschamps leur ont rendu visite ce mardi 17 novembre. « Nous étions venus vous voir avec monsieur le sous-préfet il y a deux semaines et nous nous étions engagés à revenir vous voir avec des solutions pour vous apporter notre aide », a rappelé Franck Marlin, maire, aux représentants des trois associations caritatives installés sur le site de Blériot: le Secours Populaire, la Croix Rouge et les Restos du Cœur.

La crise sanitaire se double en effet d’une crise sociale, avec un nombre de bénéficiaires qui augmente légèrement, mais surtout des bénéficiaires qui se précarisent de plus en plus. « La ville va donner une subvention de 2500 € à chacune de vos associations afin de vous aider tout de suite. Cet argent sera versé d’ici la fin du mois », a annoncé Franck Marlin ce mardi.

Le centre E. Leclerc apporte 15000 €