Essonne : soutenez les projets du Conservatoire des Plantes de Milly-la-Forêt avant le 30 juin

Les défenseurs des plantes à parfum, aromatiques et médicinales collectent des fonds pour cinq projets dédiés à la conservation. Pour les concrétiser, le Conservatoire doit réunir 35 000 euros.

Jusqu’au 30 juin, le grand public est appelé à participer à la cagnotte mise en ligne par le

Conservatoire national des plantes de Milly-la-Forêt (CNPMAI). A ce jour, près de trente contributeurs ont fait don de 4 330 euros sur les 6 000 euros fixés pour le premier palier.

Avec cette enveloppe, le Conservatoire compte installer de nouveaux panneaux pédagogiques dans le Jardin des plantes menacées (6 000 €). Le palier suivant concerne la rénovation du laboratoire qui doit être remis aux normes (4 000 €). « Nous avons lister les projets dans l’ordre des priorités, indique Marie-Camille Mathieu, chargée de mission Développement de la filière PPAM à la CC2V. Le but est de valoriser le conservatoire et de sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de cette filière historique. »

D’autres projets sont présentés dans cette campagne de financement participatif soutenue par la CC2V comme la création d’un Jardin des Sens (10 000 €). Il sera implanté sur la prairie au fond du terrain. Enfants et adultes pourront apprendre à connaître les plantes par l’odorat, le toucher et le goût. L’équipe en charge du Conservatoire imagine un parcours pieds nus, un mur du toucher et une cuisine extérieure. « Les visiteurs pourront enfin avoir le droit de toucher et de goûter », sourit Marie-Camille Mathieu.

Dernier projet à financer sur le site du Conservatoire : le remplacement des rondins de bois qui délimitent les allées par du bois labellisé FSC issu de forêts gérées durablement (12 000 €).

L’Association pour le développement des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ADéPAM) de Milly-la-Forêt et sa région rejoint la campagne pour financer la création d’une marque collective des producteurs et transformateurs locaux adhérents (3 000 €). Le nom a été choisi, la prochaine étape est de trouver le logo et de mettre au point le cahier des charges. La marque devrait voir le jour à la rentrée prochaine. Tout sera dévoilé en septembre.

Des cadeaux en signe de reconnaissance

Selon le montant versé, le Conservatoire propose des contreparties aux particuliers dès 15 euros : (…)

• Cagnotte sur KissKissBankBank :

« Soutenez le Conservatoire des Plantes de Milly-la-Forêt »

Par chèque à l’ordre du Conservatoire national des Plantes, route de Nemours, 91490 Milly-la-Forêt

Pour plus d’infos : 01.64.98.93.77

