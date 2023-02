Essonne : soutenez les victimes du séisme en Turquie avec l’amicale franco-turque d’Etampes

L’amicale franco-turque d’Etampes organise une kermesse tout au les 18 et 19 février pour réunir des fonds au bénéfice des sinistrés du séisme en Turquie.

Plus de 44.000 personnes ont perdu la vie après les deux tremblements de terre qui ont détruit le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Treize jours après la catastrophe, des dizaines de milliers de personnes se retrouvent démunies.

L’urgence d’agir depuis Etampes

Chaque année, l’amicale franco-turque organise deux kermesses ouvertes au public. L’association, installée à la mosquée turque d’Etampes, programme ce week-end une nouvelle kermesse spécialement pour collecter des fonds à destination des survivants du séisme. « On est sous le choc, on est humains et on est tous touchés, qu’importe notre nationalité, les images sont très dures, confie Gurbet Songur, bénévole de l’amicale franco-turque d’Etampes. C’était important pour nous d’agir, on pense beaucoup aux sinistrés.»