Essonne : soutenir une alimentation de proximité

A l’invitation de la sénatrice Daphné Ract-Madoux, le ministre de l’agriculture Marc Fesneau est venu dans le Sud-Essonne le mercredi 21 décembre dernier.

D’abord, c’est à l’Hôtel de France à Angerville que Marc Fesneau, autour d’un repas concocté uniquement avec des spécialités locales produites dans un rayon de 15 km, a pu échangé avec des acteurs du territoire, élus locaux, producteurs et représentants associatifs.

« Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux acteurs principaux du territoire une rencontre avec le ministre et un échange sur les Plans alimentaires territoriaux (PAT) et le Plan alimentaire territorial Sud-Essonne », souligne la sénatrice.

Etaient ainsi présents Johann Mittelhausser, président de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne, Jean-Marc Foucher, président de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde, et Carine Houdouin, vice-présidente de la Communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix, trois collectivités engagées ensemble dans le PAT Sud-Essonne.

Celui-ci veut travailler sur l’enjeu de diversification et d’installation des agriculteurs alors que la population agricole est vieillissante et la surface des exploitations augmente, favoriser l’approvisionnement de proximité et diversifier l’offre alimentaire locale. Cette rencontre a été l’occasion pour eux d’évoquer les difficultés et blocages que peuvent connaître les PAT.

Un sujet sur lequel la sénatrice réfléchit et souhaite pouvoir agir au niveau législatif afin de lever les blocages. « Je souhaite formuler des propositions sur deux axes : les difficultés de mise en place du réseau entre fournisseurs locaux et cuisines centrales, notamment au égard aux consultations de marchés publics, et travailler sur la « bonification » de subventions pour les projets d’investissements publics concernant des projets inclus dans des PAT comme des self, réfectoires, cuisines… », précise Daphné Ract-Madoux.

Après deux heures d’échanges nourris, la visite s’est poursuivie sur le terrain à la cressonnière Saint Eloi de la famille Barberon à Méréville. Serge Barberon a présenté son activité et ses méthodes de travail qui lui permettent de produire du cresson bio. Ont également été évoqué lors de cette visite les défis liés à la production bio sur une culture aussi particulière que le cresson.