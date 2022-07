Essonne : sportives et généreuses, Carine et Pauline tentent le Trophée Rose des Sables au Maroc

Essonne : sportives et généreuses, Carine et Pauline tentent le Trophée Rose...

Carine et Pauline ont l’ambition de participer au Trophée Rose des Sables au Maroc.

Enthousiastes, sportives et dynamiques, Carine et Pauline, respectivement habitantes de Chalou-Moulineux et Abbéville-la-Rivière, sont amies depuis 10 ans maintenant. Et, elles ont décidé de se lancer un défi de taille : participer au mois d’octobre prochain au Trophée Rose des Sables au Maroc. Une aventure unique qu’elles ont décidé de tenter ensemble.

« Me dépasser et tenter une expérience unique et incroyable, j’en ai toujours rêvé et cette année est la bonne », confie Carine. Trois aspects ont motivé les deux femmes à vouloir participer à ce trophée, « le défi sportif, le dépassement de soi, mais surtout la solidarité », confient-elles.