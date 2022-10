Essonne : Super MAM’cy, une maison d’assistantes maternelles à Mennecy

Au rez-de-chaussée de la résidence Edouard-Gauraz à Mennecy, une maison d’assistantes maternelles va ouvrir ses portes. Les assistantes maternelles et les parents sont prêts et l’agrément est en cours.

Le mardi 4 octobre, la municipalité de Mennecy a inauguré la maison d’assistantes maternelles Super Mam’Cy, un nom pêle-mêle avec une référence avec le super-héros Super Man, MAM pour maison d’assistantes maternelles et la ville de Mennecy. Elus, professionnels de la petite enfance et parents se sont réunis devant la structure pour partager un moment convivial.

« On arrive à l’aboutissement du projet, à cette ligne d’arrivée qu’elles attendent depuis longtemps », souligne Ronan Le Guen, président de l’association Super MAM’cy. « C’est un rêve qui devient réalité et merci à tous ceux qui nous ont fait confiance », ajoute Soraya Le Guen, une des assistantes maternelles avec Sandrine Galinier et Zineb Boudjerida.

Elles sont trois à prendre place dans la structure située au rez-de-chaussée du foyer-logements autonomie Edouard-Gauraz. Des résidents sont descendus pour assister à l’inauguration. La nouvelle de l’installation de la MAM semble faire plaisir. « Mes arrière-petits-enfants sont loin donc je suis contente, confie Danielle, logée dans la résidence depuis 17 ans. Avant, je lisais des histoires au RAM (ndlr : relais d’assistantes maternelles), je pourrai peut-être le faire ici. »

La cuisine sans activités depuis plus de douze ans au rez-de-chaussée de la résidence a laissé place à cette MAM. La mairie de Mennecy a effectué des travaux de rénovation du site pour un total de 247.000 euros, dont 103.000 euros subventionnés dans le cadre d’un contrat avec la région Ile-de-France signée en début d’année 2022.

Selon l’agrément en cours, elle peut accueillir jusqu’à douze enfants âgés de 2 mois et demi à trois ans. Il y a des portants pour chacun, des toilettes taille enfant, des lits parapluie dans une salle au calme, des espaces de jeux sécurisés, un coin lecture avec des petits fauteuils…

Dans l’attente d’une ouverture, des parents désemparés

Les parents pensaient pouvoir commencer le contrat à partir du 16 septembre, mais il manque un agrément pour ouvrir ce nouvel accueil. « Nous avons ici trois professionnelles et trois familles qui attendent. Ce sont trois bonnes fées qui vont veiller sur des générations d’enfants de Mennecy et des alentours », déclare le maire de Mennecy Jean-Philippe Dugoin-Clément.

Le jour de l’inauguration, le 4 octobre, des parents ont partagé leur désarroi. « Depuis deux semaines, nous avons tous les deux repris le travail. On fait appel à des amis, à de la famille, mais on est dans la galère », explique Anica, maman de Jaïden, 16 mois.

De son côté, Karina avait déjà une place en crèche pour son fils Martin, âgé de 2 ans et demi. Lorsqu’elle a appris l’ouverture de la maison d’assistantes maternelles, elle l’a retiré pour pouvoir déposer Martin et Thomas, 11 mois, au même endroit. Aujourd’hui, elle se retrouve à travailler avec ses deux enfants. « C’est très compliqué et vraiment stressant d’attendre, car je suis en période d’essai », confie-t-elle.

L’agrément est en chemin

Des modifications d’agrément ont été demandées auprès de la Protection maternelle et infantile (PMI) de l’Essonne le 30 septembre par les assistantes maternelles. C’est ce service départemental qui donne l’agrément pour valider les projets d’accueil d’enfants en bas âge.

« Lorsqu’une modification est faite, la PMI a trois mois pour répondre, explique Claudette Buisson, médecin et directrice de la PMI. On se doit de tout clarifier avant l’ouverture pour que les assistantes maternelles comprennent qu’elles sont chacune responsables des enfants dont avec lesquels les parents ont établi un contrat. Une MAM n’est pas une crèche où la responsabilité est partagée. Je dois être sûre qu’elles ont compris que l’on peut travailler dans le même local, mais une assistante maternelle ne peut pas confier l’enfant à une autre le temps de faire ses courses ou de faire une sieste par exemple. Les parents nous font confiance. Ils payent le professionnel et non la maison. Les locaux ont été visités et ils sont bien conformes, elles devraient recevoir d’ici peu leur courrier d’agrément. »