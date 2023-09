Essonne sur l’eau à Breuillet : une journée autour du sport pour les familles avec plongée, pêche, tir à l’arc…

Chaque année depuis 15 ans, le le Comité départemental olympique et sportif de l’Essonne organise sa journée découverte du sport à Port-Sud.

Qui dit rentrée, dit reprise du sport ! Le dimanche 10 septembre, de 10h30 à 16h, le Comité départemental et sportif de l’Essonne, plus communément appelé le CDOS 91, programme la 15e édition de sa journée « Essonne sur l’eau ».

Il s’agit d’une journée à petit prix pour s’initier à des activités sportives orchestrées par des associations locales sur le site de Port-Sud à Breuillet. L’entrée sur le site est au prix de 4 euros par personne ou de dix euros par famille. L’inscription se fait sur place dès 10 heures pour les plus pressés.

L’opération réunit une dizaine de clubs et de partenaires. Parmi les habitués de l’opération, les visiteurs vont retrouver l’association sportive de tir à l’arc d’Egly, le comité de l’Essonne et canoë-kayak et sports de pagaie qui mettra à disposition des embarcations, des gilets, des flotteurs et des palmes pour une session d’hydrospeed (traduction : nage en eau vive), le club de plongée Les Mousquetaires des mers de Breuillet et Saint-Chéron qui propose à chaque édition des baptêmes de plongée dans la piscine extérieure, les secouristes de la Croix-Blanche qui répondent toujours présents pour former aux premiers gestes qui sauvent et l’AAPPMA Epinoche du Val d’Orge qui initie à la pratique de la pêche. Il y aura aussi des pistes de mölkky, un jeu d’adresse avec des quilles en bois et de disque-golf où le sportif lance un frisbee à la force du bras au lieu de propulser une balle à l’aide d’un club.

Essonne sur l’eau, une journée où le sport et le développement durable sont à l’honneur

Les activités sportives sont complétées par des animations culturelles comme une fresque géante sur les Jeux olympiques à colorier en collectif, une exposition sur le thème « Sport, histoire et citoyenneté » et des panneaux de sensibilisation sur « Le tri, on s’y met tous » du Siredom. Il sera possible de venir déposer des articles de sport auprès de la Recyclerie sportive : textile, matériel, pièces détachées, objets connectés, médailles et coupes et des transports de mobilité douce (vélo, skate, rollers, skis, trottinette, etc). Les dons doivent être réemployables, réparables et propres. Le collectif a sa boutique solidaire dans les locaux de l’ancienne gare de Massy.

Pour assurer les qualités d’un bon accueil aux participants, le CDOS 91 peut compter sur le soutien de l’Agence nationale du sport, le Conseil départemental de l’Essonne et la ville de Breuillet. L’événement est labellisé par « Sentez-vous sport » qui promeut le sport pour tous à l’échelle nationale au moment de la rentrée scolaire ainsi que le label « Développement durable le sport s’engage » qui salue les rendez-vous sportifs écoresponsables.

• Adresse : 1, cours de l’Amirauté à Breuillet.

Prévoir de quoi se restaurer et des espèces : 4€/pers. et 10€ /famille. Renseignements : 01.60.78.27.58 Le CDOS à suivre sur Facebook et Instagram.