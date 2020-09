Essonne : tourner la page avec une mousse à Dourdan

La Microbrasserie de l’Orge ouvrira ses portes au mois d’octobre.

Après une carrière professionnelle de 20 ans dans le monde du livre, d’abord en tant que libraire puis en tant que commercial, Christophe Barrault a décidé de se reconvertir complètement alors que la situation économique de ce secteur commençait à devenir compliquée. Mais dans quoi se reconvertir ? C’est toute la question.

Et finalement, ce qui n’était qu’un passe-temps, est devenu son nouveau plan de carrière. « Avec mon fils, qui fait un doctorat de micro-biologie, nous avons commencé à nous amuser à la maison en faisant notre propre bière. C’était il y a un an et demi et nous nous sommes beaucoup amusés à travailler les assemblages, la levure et trouver des recettes qui soient bonnes », se souvient Christophe…