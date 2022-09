Essonne : tous en forêt avec l’ONF le 28 septembre à 14 heures

L’Office national des forêts donne rendez-vous aux amoureux de la nature le mercredi 28 septembre à 14 heures pour une balade en forêt de deux heures.

Nous sommes mercredi, vous cherchez une idée d’activité en plein air pour cet après-midi. Prenez une veste bien chaude et des chaussures de randonnée et partez en forêt avec l’ONF. Les forestiers d’Ile-de-France vous invitent à découvrir la forêt autrement ce mercredi 28 septembre à 14 heures. Gratuite et sans inscription, cette balade « Tous en forêt » est ouverte au public.

L’année dernière, les agents ont échangé avec plus de 1.000 Franciliens pour parler respect de la nature, vie des arbres, protection de la biodiversité ou encore impact du réchauffement climatique sur la forêt. L’Office national des Forêts et l’Agence des Espaces verts (AEV) proposent sept forêts à visiter.

Dans le département de l’Essonne, les rendez-vous sont :