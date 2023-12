Essonne : tous les ados sont les bienvenus à la nouvelle aire de jeux de Milly-la-Forêt

L’aire de jeux milliacoise, destinée aux adolescents, est accessible au grand public depuis le samedi 2 décembre.

L’espace vide entre la Maison des associations et l’école Jean-Cocteau a laissé place à une grande aire de jeux destinée aux adolescents et des équipements sportifs pour tous. Le samedi 2 décembre, la municipalité a inauguré ce nouvel espace de vie mûrement réfléchi avec les jeunes Milliacois âgés de 9 à 18 ans.

Ce projet a été pensé comme « un lieu partagé et intergénérationnel où chacun et chacune, qu’importe son âge, son handicap, ses envies, son niveau de pratique, puissent s’épanouir et se retrouver », indique le maire Patrice Sainsard. « On a souhaité avant tout répondre aux envies des ados et des pré-ados », souligne Gwladys Sotoca, maire-adjointe chargée des Affaires scolaires et périscolaires et de la Jeunesse.

L’aire est équipée d’un parcours d’obstacles conseillé à partir de 13 ans avec un minuteur, des plate-formes d’équilibre, des poutres et un mur de grimpe. La ville de Milly-la-Forêt est connue pour ses espaces naturels d’escalade et son festival, alors la municipalité a répondu aux attentes des jeunes grimpeurs avec un structure de blocs à douze faces fabriqués à partir de déchets océaniques recyclés et munis de poignées de grimpe.

Il y a aussi une plate-forme de toiles d’araignée, plus grande que celle dans le parc du Moustier, et équipée de tubes parlants et de panneaux à effets d’optique. A côté, les enfants ont un tourniquet inclusif où les enfants en fauteuil roulant peuvent s’installer et s’agripper. L’espace est complété d’équipements sportifs : banc à lombaires, banc à abdominaux, et agrès de cross training.

L’Agence nationale du Sport, la région Ile-de-France et de la Mutualité sociale agricole ont permis de financer 50 % des 300 000 euros de cet équipement ludique.

Adresse : 3 rue du Colonel-Beltrame à Milly-la-Forêt.