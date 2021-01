Essonne : Tous mobilisés pour Lou, touchée par le syndrome de Leigh

Lou fait partie des 38 enfants touchés par cette maladie génétique rare. Retrouvez en ligne une cagnotte créée par sa mère courage pour financer la recherche. Aucun traitement n’existe à ce jour.

Lou est une enfant attachante, sans filtre avec un courage sans limite. A 11 ans, cette élève en CM2 adore créer, bouger et vit avec une maladie mitochondriale au niveau du cerveau : le syndrome de Leigh. Elle a des difficultés avec la motricité fine, l’apprentissage et la récupération après le sport, mais elle épate chaque jour ses proches par sa motivation et son énergie.

Depuis deux ans, sa mère se bat pour parler de cette maladie génétique au plus grand monde dont l’AFM-Téléthon. « J’ai perdu mon 2e enfant Hugo de la même maladie à l’âge de 6 ans, je souhaite que la recherche avance pour trouver un traitement adapté à sa sœur », confie Virginie Olive.

Plus fort ensemble