Essonne : toutes les U13 et U15 du FC Boissy-sous-Saint-Yon en maillot Orange !

Le samedi 27 mars, le football club de Boissy-sous-Saint-Yon a reçu les nouveaux maillots pour deux de ses équipes féminines.

Comme tous les week-ends, grâce à la mobilisation des éducateurs bénévoles, les sections du football-club de Boissy-sous-Saint-Yon s’entraînent au stade Albert-Batteux. Ce samedi 27 mars, une délégation d’Orange Ile-de-France a remis une dotation de matériels de match aux équipes féminines U13 et U15. Les jeunes adhérentes ont reçu deux jeux de maillots avec des shorts, des chaussettes, trente chasubles, dix ballons et trois sacs pour les ranger.

« Le club du PSG n’a fait que des compliments sur le comportement des participantes lors de leur passage au Parc des Princes pour le Orange Football Challenge : elles se sont montrées respectueuses et très polies », souligne Philippe Wolak, responsable Sponsoring à Orange Ile-de-France. Le 27 octobre 2019, l’équipe féminine U15 avait joué contre celle du Stade olympique de Châtellerault à la mi-temps du classico PSG-OM. Les joueuses originaires de l’Essonne avaient gagné 3-0.

Pour les féliciter pour leur discipline, Philippe Wolak a choisi de renforcer le partenariat entre l’opérateur et le club de football du Sud-Essonne. « Ce soutien d’Orange permet au club de se faire connaître au-delà de Boissy et c’est une reconnaissance pour l’investissement des filles : elles sont toujours présentes et ultra motivées », explique Nadège Fauche, conseillère municipale déléguée au Sport à la mairie et joueuse dans l’équipe féminine senior. En échange de ce nouvel équipement, le club s’engage à mettre en place (…)

