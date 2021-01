Essonne : travaux à la mairie de Chamarande

Depuis le mois de décembre, plusieurs opérations de travaux ont eu lieu ou ont commencé dans la commune.

La place de la Libération n’est guère accessible en ce moment. La raison, les travaux de mise en accessibilité de la mairie qui ont commencé en début d’année. « Ces travaux ont lieu dans le cadre d’un contrat de partenariat signé avec le Conseil départemental de l’Essonne. Ces travaux ont pris un an et demi de retard et nous espérons pouvoir en voir le bout bientôt» , confie Patrick De Luca, maire.

Concrètement, il s’agit de mettre en accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite. Les travaux vont modifier l’ancienne cour d’école…