Essonne : trois policiers d’Arpajon mis à l’honneur

C’était le 15 février dernier, ce mardi là, vers 15h, la police est appelée alors qu’un individu vient de donner de multiples coups de couteau à un passant.

La patrouille de BAC de jour de la circonscription de police de Sainte-Geneviève-des-Bois composée du brigadier Florian et des gardiens de la paix Jérémy et Stéphane est la première à arriver sur les lieux.

Ensemble, ils ont non seulement interpeller l’auteur des coups de couteau, mais également sauver la vie de la victime en effectuant un point de compression pour stopper une importante hémorragie.

Un mois après, les trois policiers ont été mis à l’honneur à l’initiative de la députée de la circonscription Laëtitia Romeiro-Dias. Celle-ci leur a décerné à tous les trois la médaille de l’Assemblée nationale au cours d’une cérémonie qui a eu lieu dans la cour du commissariat d’Arpajon ce jeudi 17 mars.

La commissaire Elsa Watteel a rappelé « la réactivité, le courage et le sang-froid qui ont permis de maîtriser l’auteur » et de sauver la vie de la victime.

« Le sentiment d’être utile »

La députée a également salué l’exemplarité de l’engagement des trois fonctionnaires de police, dont « le sang-froid », et « la clairvoyance » ont permis d’identifier l’auteur et de secourir la victime. « Votre intervention aura permis d’éviter un drame humain irréversible, de sauver la victime et sans doute plusieurs autres passants », a-t-elle souligné.

Laëtitia Romeiro-Dias a également associé à cet hommage l’ensemble des policiers de la circonscription qui sont arrivés rapidement en renfort ce mardi 15 février et à l’échelle nationale au quotidien pour leur action sur la sécurité de tous.

Les trois policiers étaient évidemment fiers de cette mise à l’honneur. « Je suis très heureux que la victime ait pu s’en sortir. Cela nous donne le sentiment d’être utile. Mais cette médaille vient aussi récompenser toute une équipe », confiait le gardien de la paix Stéphane, également engagé en tant que sapeur-pompier volontaire et qui a effectué le point de compression sur l’hémorragie de la victime.

L’entraînement et le professionnalisme paie

Quand les trois membres de la patrouille étaient arrivés sur les lieux, l’hypothèse d’un acte terroriste était envisagée. Leur engagement sur cet événement n’était donc pas anodin, mais l’entraînement et le professionnalisme pour gérer les situations de crise leur a permis d’aborder cette agression brutale.

« En se rendant sur les lieux en voiture, nous nous sommes assurés d’avoir bien compris le signalement de l’auteur qui nous avait été communiqué. Nous avons également décidé de descendre de voiture et de faire les commerces un par un », explique le brigadier Florian.

Ce dernier a également salué tous les collègues arrivés quelques courts instants plus tard sur les lieux pour sécuriser le périmètre, interroger, recouper les éléments. « Tout le monde a eu les bons réflexes », conclut le brigadier.

« Cette médaille de l’Assemblée nationale marque le respect et la gratitude que nous vous devons, vous qui êtes les garants du pacte républicain », a conclu la députée Laëtitia Romeiro-Dias.

Les trois hommes recevront également la médaille d’honneur pour acte de courage et dévouement pour leur action décisive à Arpajon.