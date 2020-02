Essonne : trouvez l’amour avec l’aide des agences matrimoniales

A l’occasion de la Saint-Valentin, nous vous proposons de parler d’amour à travers un acteur qui jouait le rôle de Cupidon avant l’arrivée d’Internet. Bien que les sites de rencontres soient très utilisés aujourd’hui, il est toujours possible de trouver l’amour grâce aux agences matrimoniales. Dourdan accueille l’agence essonnienne d’Unicis.

«Lors du premier rendez-vous, il vaut mieux éviter de parler de son ex. Si vous en dites du bien, la personne peut la voir comme une menace. Si vous en dites du mal, ça finit par l’agacer. » Passer l’étape du premier rendez-vous n’est pas donné à tout le monde. Pour vous aider, vous pouvez compter sur l’aide d’agences qu’on pouvait penser disparues, mais qui se battent pour survivre : les agences matrimoniales. L’enseigne Unicis, fondée il y a 47 ans, compte une centaine d’unités locales. Celle de l’Essonne se situe à Dourdan.

Internet regorge de sites gratuits comme Meetic ou Adopte un mec, pareil pour les applications présentes sur les smartphone comme Tinder ou Happn. Alors comment tirer son épingle du jeu parmi cette kyrielle de dispositifs de rencontre ? « La notoriété et la force du réseau, répond Françoise Tennevin, responsable essonnienne d’Unicis. Beaucoup de femmes ont été arnaquées sur les sites de rencontres, elles ont perdu beaucoup d’argent. Chez Unicis, on vérifie les situations des candidats avec leurs documents lorsqu’ils constituent leur dossier d’inscription ».

Une oreille attentive

Les clients, âgés de 22 à 89 ans, font appel à ses services après une séparation, un divorce ou un veuvage. Ayant elle-même été divorcée, la Dourdannaise de 56 ans comprend très bien les doutes et attentes de ses adhérents. Le premier entretien, qui dure 1h30 à 2h, permet de poser les bases. « Je les écoute car ils ont besoin d’empathie. On a aussi le devoir de les conseiller. » Après moult tests de personnalité sur l’adhérent(e) et ce qu’il/elle recherche chez l’autre, dans l’optique de le connaître au maximum, ainsi que ses attentes, la première rencontre se fait en général quinze jours après.

Grâce à des annonces postées sur leur site Internet, chacun peut consulter les profils des candidats potentiels. Mais seul l’homme peut faire le premier pas. Après un premier contact téléphonique où il est conseillé de ne pas trop en dévoiler (au risque de ne plus rien avoir à se dire en face à face), les tourtereaux se rencontrent. Et pas n’importe où ! Afin que le premier rendez-vous se passe au mieux, l’agence les guide grâce à un programme de sorties et d’activités. Une romance qui sera suivie pas à pas par Françoise, grâce à des comptes rendus de ses adhérents, afin de les épauler si besoin. »Je suis là pour leur montrer qu’il y a une autre vie après la première. »

Quelques chiffres

160 000 célibataires en Essonne selon Françoise Tennevin, l‘INSEE comptait 152 407 ménages seuls en 2016

250 adhérents chez Unicis Essonne

50 ans, c’est l’âge moyen des clients d’Unicis

40 rencontres, c’est le maximum fixé par l’agence pour trouver l’amour. Après quoi, le client peut demander un remboursement.

70 % est le taux de réussite revendiqué par l’agence Unicis.

Vous pouvez contacter Françoise Tennevin au 06.61.31.86.21.