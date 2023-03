Essonne : Uber Eats est disponible à Dourdan

Le service de l’application de livraison à domicile est disponible depuis le 23 février.

Après Evry et Palaiseau en 2018, Etampes en 2020, c’est au tour des habitants de Dourdan de bénéficier des services de Uber Eats en ville. Dans un premier temps, ce sont 5 restaurants partenaires qui proposeront leurs plats à la livraison en ville. Il s’agit d’Istanbul Kebab, Les saveurs de l’Himalaya, Mate, Pizza Delice et McDonald’s. Il sera possible de se faire livrer en moins de 30 minutes et sans minimum de commande de 11h à 14h30 et de 18h à 23h30 chaque jour de la semaine.

«Le lancement de notre activité va ainsi permettre aux Dourdannais d’avoir accès à une diversité de cuisines en livraison et à emporter et aux restaurateurs d’accroître leur activité ainsi que leur visibilité. Ces prochaines semaines seront consacrées à l’élaboration de nouveaux partenariats avec des restaurants et commerçants et à l’extension de notre zone de livraison dans le cœur du département de l’Essonne », explique Maxime Delevaux, Responsable des Opérations d’Uber Eats pour le département de l’Essonne.