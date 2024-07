Essonne : un an de ronrons au salon de thé à chats O Chat Beau thé

Le salon O Chat Beau Thé, installé à Saint-Chéron, souffle sa première bougie le 7 juillet prochain.



A Saint-Chéron, dans la rue principale du centre-ville se trouve au coin du carrefour à feu, le salon de thé à chats O Chat Beau Thé.



Rivka Navin a ouvert le 7 juillet 2023 un lieu de vie convivial où il est possible de boire un thé, savourer une pâtisserie, papoter ou travailler entouré de chats à adopter. Le salon et l’association de Breux-Jouy, L’étoile de l’espoir félin se sont associés dès le départ et comptent faire perdurer ce partenariat qui a permis, en 2023, de trouver des familles à 23 chats adultes. Au mois de mai, Lou, 8 ans, Arc-en-ciel, 2 ans, Ugolin, 1 an, ont rejoint leur nouveau foyer. « On ne savait pas à quoi s’attendre et toute adoption est une bonne nouvelle pour les protégés d’une petite association », dit en souriant Rivka Navin.

Dans le salon, se baladent toujours six chats, dont la mascotte Shanel qui n’est plus à l’adoption, mais accompagne sa maîtresse, Rivka Navin, dans ses tâches quotidiennes en tant que gérante de salon de thé. Tous circulent en liberté et peuvent venir réclamer de l’attention auprès du public qui, dans la grande majorité, respecte les règles de bon comportement.



Pour célébrer son premier anniversaire, O Chat Beau Thé va distribuer des bons cadeaux à chaque premier client du 7 au 14 juillet. Les chanceux pourront remporter une boisson, une pâtisserie ou d’autres surprises gourmandes de l’épicerie au sein même du salon. Pour concocter ses plats sucrés et salés, Rivaka Navin s’approvisionne en circuit-court auprès de la Poissonnerie de l’Eglise de Saint-Chéron, de la Ferme de la Roche à Ollainville ainsi qu’auprès de l’artisan français à thé et infusion FBKT. « J’espère attirer de plus en plus de monde, j’ai envie de développer l’épicerie avec plus de produits locaux et mettre en place des forfaits mensuels de co-working dès la rentrée », explique la gérante. Le salon va continuer d’accueillir des professionnels du mieux-être à l’occasion d’ateliers thématiques : Beautiful Relax & Co pour les sessions de massage et réflexologie, le duo Du sens et des sens, composé d’une coach professionnelle et d’une psychomotricienne et l’association Vertu, spécialisée dans les ateliers nature destinés aux enfants. Les dates et les thèmes sont annoncés sur le site du salon et sur ses réseaux sociaux.

Comme le disait l’actrice et romancière Colette, « le temps passé avec un chat n’est jamais perdu ». Il est temps de faire un tour au seul salon de thé à chats installé dans le département de l’Essonne. Pour l’été, l’établissement prévoit des smoothies et du thé glacé faits-maison.