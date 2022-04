Essonne : un atelier thérapeutique pour les seniors atteints d’Alzheimer à Roinville-sous-Dourdan

Chaque mois, Naturapie se déplace à la résidence Les Jardins de Roinville pour des sessions de jardin thérapeutique auprès de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Un instant où la mémoire hésite, la personne cherche ses mots. Elle prend le temps de toucher, sentir et goûter. « Ah oui, je connais, ma maman en cuisinait », précise une des résidentes présentes. Le nom de la plante est sur le bout de sa langue. Elle se souvient avoir déjà senti cette odeur quelque part, dans le jardin ou bien dans la cuisine, puis soudain, le regard s’illumine et

pour le plus grand bonheur des résidents et du personnel qui les entourent au quotidien, le mot recherché est là, toujours dans la mémoire. « C’est du thym ! » ou bien « Non, ce n’est pas de l’oignon, c’est de la ciboulette, j’en suis sûre ! »

Le 21 avril, l’unité protégée pour des personnes âgées atteintes

de la maladie d’Alzheimer a reçu Vincent Richard, intervenant en jardin thérapeutique et gérant de la société d’aménagement paysager Naturapie à Videlles. « On ne peut pas toujours faire sortir les participants dehors en raison du mauvais temps ou du vent, alors j’amène le jardin jusqu’à eux dans l’espace salle à manger/salon », sourit-il.