Essonne : Un cabinet d’hypnothérapie a ouvert à Champcueil

Betty Ajalbert reçoit des personnes de tout âge pour surpasser leurs maux sur Champcueil.

Qui dit changement de vie dans un nouveau pays dit nouvelles opportunités. Betty Ajalbert est partie vivre en Suisse. La commerciale a souhaité faire une reconversion professionnelle et a suivi une formation à l’Institut d’Hypnose thérapeutique pour devenir praticienne en hypnose Ericksonienne.

De quoi s’agit-il ? C’est une méthode de communication douce entre le conscient et l’inconscient où le praticien suggère indirectement les actions à faire pour aller mieux. Il laisse le choix à la personne de se laisser aller dans un état d’hypnose. « C’est un état naturel de transe où l’on se sent comme ailleurs, on est à la fois conscient et absorbé par ses propres émotions comme on pourrait l’être devant un film au cinéma », rassure la praticienne.

Des séances de bien-être pour les petits et les grands