Essonne : un camion itinérant pour tester sa vue gratuitement ce jeudi à Oncy-sur-Ecole

Ce jeudi 8 décembre, de 10h à 17h, le verrier français Novacel et l’opticienne d’Oncy-sur-Ecole Claire Guyot organisent des tests de vue gratuits sans rendez-vous dans le camion Optocar.

Il est essentiel de contrôler sa vue régulièrement en cas de signes préoccupants ou non : vision trouble, maux de tête fréquents, sensibilité à l’éblouissement, inconfort visuel ponctuel ou constant, etc.

Ce jeudi 8 septembre 2022, le fabricant de verre français Novacel et le cabinet d’optique « Vision à la maison » invitent le grand public à tester sa vue dans le camion Optocar sur le parking de l’Intermarché à Oncy-sur-Ecole. Pour obtenir un rendez-vous, il suffit de se rendre sur place entre 10 heures et 17 heures ou d’appeler le 06.30.20.80.37 pour obtenir plus de renseignements.

Le Optocar Tour passe par Oncy-sur-Ecole

Imaginé par le verrier français, ce cabinet d’optique itinérant circule depuis septembre 2018 dans les quatre coins de la France pour répondre aux besoins des personnes isolées et des habitants impactés par le manque d’ophtalmologistes dans les zones rurales. Le véhicule est équipé de matériel de réfraction et de différents tests de vision. Il s’arrête à Oncy-sur-Ecole pour une journée où s’est installée Claire Guyot le 1er septembre 2022.

Un moyen de penser à prendre soin de sa santé visuelle

Ce dispositif sera l’occasion de s’assurer que votre vue n’a pas changé, de contrôler si vos verres de lunettes ou vos lentilles de contact sont adaptés à vos besoins et de faire un premier test de vue aux plus jeunes. Selon l’association pour l’amélioration de la vue, « entre l’âge de 5 et 6 ans, un enfant sur 4 présenterait un défaut visuel. Après 6 ans, c’est la myopie qui se développe et concerne environ 30 % des moins de 20 ans, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. »

Oncy-sur-Ecole compte une opticienne depuis trois mois

Claire Guyot a son cabinet d’optique dans le centre de santé des Mésanges à Oncy-sur-Ecole. Les consultations se font sur rendez-vous sur place, à domicile ou au travail. « Je propose un contact unique où les personnes n’ont qu’un seul interlocuteur pour acheter des lunettes correctrices, explique Claire Guyot, diplômée depuis 2004. Je m’adapte à l’emploi du temps de la personne qui peut choisir le lieu de rendez-vous. » Elle intervient aux alentours d’Oncy-sur-Ecole entre Mennecy, Melun, Nemours et Fontainebleau.

• Rendez-vous au centre de santé Les Mésanges au 7, chemin de Goninville à

Oncy-sur-Ecole ou déplacement gratuit. Tél. : 06.30.20.80.37. Mail : [email protected]onalamaison.fr Site : www.visionalamaison.fr Présente sur Facebook

« Vision à la Maison – Milly la Forêt »