Essonne : un camp de fortune près des voies ferrées à Marolles-en-Hurepoix

Depuis le mois d’août, un camp de fortune s’est installé près de la gare, le long des voies de chemin de fer.

Si le camp qui accueille des migrants d’origine roumaine n’est pas ou peu visible depuis la voie publique, il l’est beaucoup plus par les usagers de la ligne C du RER, se trouvant directement le long des voies. Son installation a rapidement suscité des interrogations pour la population et la municipalité suit ce sujet de très près.

« L’installation a commencé début août avec au début 4 ou 5 familles, puis fin août les arrivées se sont faites plus nombreuses. Nous avons environ 150 personnes qui vivent dans ce camp », indique Georges Joubert, maire de la ville.