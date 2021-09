Essonne : un chantier participatif les mercredis pour sauver le Petit Fontainebleau d’Etréchy

La Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) et la structure jeunesse 2.0 lancent un appel au bénévolat pour nettoyer les rochers d’escalade d’Etréchy. Rendez-vous dans la forêt régionale les mercredis 29 septembre, 6 et 13 octobre.

Les mercredis de la grimpe sont ouverts à tous les volontaires ! Entre les maisons du 13 et 15 rue des Frères Kennedy, se trouve un passage en direction du Petit Fontainebleau d’Etréchy, un espace de rochers autrefois utilisé pour pratiquer l’escalade. Délaissés durant plusieurs années, les blocs se sont retrouvés recouverts de mousse et des lichens.

Dans le cadre du Mois des Sports de nature du Conseil départemental, la CCEJR et le service jeunesse 2.0 organisent un chantier participatif dans la forêt régionale d’Etréchy. Le rendez-vous est fixé tous les mercredis jusqu’au 13 octobre de 10h à 17h. Les volontaires rejoignent le chantier le temps qu’ils le souhaitent avec brosse ménagère et gants de protection.