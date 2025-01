Essonne : un concours d’épouvantails ouvert à tous à Etréchy

Les associations strépiniacoises L’Atelier d’Étréchy, le Club Rencontre, Aux Fils de la Juine, et À l’encre de nos Plumes invitent le grand public à participer à un concours créatif dans le cadre d’une exposition-vente programmée début mars à l’Espace Jean-Monnet.

Un défi créatif fait son retour dans la commune d’Etréchy. Les associations L’Atelier d’Etréchy, le Club Rencontre, Aux Fils de la Juine et A l’encre à nos Plumes, organisent un nouveau concours artistique à l’occasion de son exposition organisée les 29 et 30 mars prochains. Cette année, le thème porte sur la conception d’un épouvantail en volume. Il est demandé par les organisateurs de le créer à partir de matériaux de récupération exclusivement, c’est-à-dire du papier, du carton, du bois, du tissu et du plastique réutilisable.

Le concours est ouvert à tous, en individuel ou en collectif, et les créations seront jugées selon des critères d’originalité, de créativité, et de travail. Selon le règlement, la création ne doit pas dépasser les 1m80 et tenir sur un socle stable afin de faciliter le transport et la mise en place au cœur de l’exposition. Chaque épouvantail devra également être accompagnée d’un nom et d’un récit de ses exploits pour mettre en avant une personnalité imaginaire et percutante auprès des visiteurs qui seront appelés à voter pour leur coup de cœur. C’est l’occasion de laisser libre cours à son imagination.

Pour participer, il faut s’inscrire avant le 26 mars 2025 et télécharger le bulletin d’inscription disponible sur le site de la mairie ou en format papier en mairie. Il est demandé aux artistes amateurs ou professionnels de déposer l’épouvantail le 28 mars à la salle Jean-Monnet. Ils seront visibles les 29 et 30 mars. Un prix du public sera décerné lors de ce week-end et les organisateurs vont récompenser un gagnant par tranche d’âge.