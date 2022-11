Essonne : un contrat pour 1,5 million d’investissement à Bouray-sur-Juine

Un contrat d’aménagement régional a été signé au bénéfice de la commune le lundi 7 novembre dernier.

Création de logements, rénovation thermique de la mairie et rénovation des courts de tennis, telles sont les opérations qui vont pouvoir se concrétiser grâce au contrat d’aménagement régional qui a été signé il y a quelques jours par Stéphane Galiné, maire, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Ile-de-France.

La plus grosse opération inscrite à ce contrat est la réhabilitation et la construction de logements et de locaux communs aux 1 et 3 rue de la mairie. Ce projet, dans l’ancien presbytère, la commune y travaille depuis plusieurs mandats. « Les premières réflexions avaient eu lieu en 2015», se souvient Stéphane Galiné. A l’époque il était maire-adjoint.