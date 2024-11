Essonne : un dépôt-vente pour dénicher des vêtements pour enfant de seconde main à Ballancourt-sur-Essonne

Une nouvelle boutique souhaite révolutionner le shopping pour les enfants à Ballancourt-sur-Essonne. Le Dressing de Renaud et Rose, un dépôt-vente spécialisé dans les vêtements, jouets et accessoires pour les 0 à 14 ans, a ouvert ses portes ce 14 novembre.

Le concept de la boutique repose sur une idée simple : rendre l’achat et la vente de seconde main accessibles et pratiques pour les familles. Parmi les premiers clients présents au Dressing de Renaud et Rose, des mères de famille avec des sacs chargées de vêtements en bon état à vendre. « J’ai des vêtements qui sont pratiquement neufs, si ça peut servir à quelqu’un d’autre, je préfère le vendre dans de bonnes conditions où je gagne du temps, explique Audrey, mère de deux enfants âgés de 6 ans et 2 mois. Venir ici est une façon aussi de faire vivre le centre-ville. »

Pas besoin de faire des photos, d’envoyer les mesures exactes et de marchander pour 2 euros sur des applications de vente d’occasion en ligne ou en brocante. Gwen Destas, commerçante derrière le Dressing de Renaud et Rose, propose une solution et collecte uniquement des articles soigneusement triés, en très bon état et adaptés à la saison actuelle. « L’avantage ici, c’est que l’on peut voir directement les affaires, on ne se contente pas des photos en ligne où l’on n’est pas sûr de l’état », souligne Loren. « C’est vrai qu’il n’y a plus ce blocage sur le seconde main », ajoute son amie Maud. La boutique est sur deux étages : le rez-de-chaussée est dédié aux touts-petits et le premier étage aux enfants de 6 à 14 ans.

Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous avec la gérante afin de voir l’état des produits et de fixer le prix de vente. Les articles restent deux mois en boutique. Sur chaque vente, le client récupère 30 à 40% du prix. Il est possible de déposer des vêtements, des jouets, des livres, des accessoires pour enfant et femme enceinte, du petit mobilier et des articles de puériculture. Sont aussi en magasin des créations en tissu de l’atelier ballancourtois Piqûres d’abeille ainsi que les parfums et bougies des Merveilles parfumées à Lardy.

Pour Gwen Destas, à l’origine du Dressing, cette boutique a été pensée après avoir travaillé auprès des commerces de la communauté de communes du Val d’Essonne pour ses enfants, Renaud, 10 ans et Rose, 8 ans et demi. Ils ont d’ailleurs suivi de près les travaux d’aménagement et ont déposé leur empreinte de main dans l’escalier qui mène à l’étage. « Depuis petite, je rêvais d’être commerçante. Je voulais offrir une alternative à la vente d’occasion en ligne, qui est souvent compliquée et peu rentable. Je suis cliente chez Chez Flo Home Store à Baulne, et je me suis dit : pourquoi pas un dépôt-vente pour enfants ? ».