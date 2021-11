Essonne : un diplôme au poil pour bien éduquer son chien

Chaque année, le club canin d’Ollainville organise des sessions pour le certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation.

Un moment de partage et de plaisir entre les chiens et leurs propriétaires. Le samedi 30 octobre, une vingtaine d’amis à quatre pattes a répondu présent pour passer le CSAU : le Certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation.

La grande majorité a assisté aux cours d’éducation canine du club d’Ollainville. Rio, un cocker de 15 mois, est inscrit depuis près d’un an. « C’est mon premier chien et je voulais être encadrée pour travailler au quotidien son éducation, explique la propriétaire. C’est du travail aussi bien pour les chiens que pour les maîtres. »

Qu’importe leur race, ils peuvent être suivis chiot ou rattrapés comme Ruby, une chienne adoptée à la SPA et stressée en public. « Les cours et le diplôme se font dans le respect de l’intégrité physique et mentale du chien », souligne Stéphane Renaud, président du club canin d’Ollainville et propriétaire du terrain sur la route de Limours. On peut avec beaucoup de temps et de travail régler les problèmes de comportement. »

Rester calme face aux autres chiens

Le CSAU permet de confirmer l’éducation de base de l’animal. Il donne accès aux compétitions de sport canin et aux disciplines professionnelles comme la recherche de personne disparue.

Ce 30 octobre, les chiens à passer le test devant Stéphanie Morineau, juge du groupe Travail de la recherche utilitaire de la société Centrale canine, ont entre douze mois et dix ans. Il y a des bergers belges malinois, des bergers australiens, des cockers et un chien-loup.

« Akela, un chien-loup à 55 % a obtenu la mention Très bien », précise Jean-Hugues Decaux, consultant en éducation canine au club. « Au début des cours, on ne pouvait pas l’approcher de trop près, on a réussi à canaliser son inquiétude et aujourd’hui, il passe au milieu des gens et d’autres chiens », sourit le président du club.

Les chiens sont évalués sur différents exercices : la marche au pied tenu en laisse, les réactions lors de l’absence du maître durant trente secondes et face à un bruit fort, le croisement avec un autre chien, le contact avec d’autres personnes que son maître et le rappel au pied. « Le chien doit rester calme et ne pas se montrer agressif », précise la juge. Le duo ressort de l’examen avec la connaissance de son niveau et de sa mention.

• Club canin d’Ollainville

83, route de Limours

Stéphane Renaud : 06.83.25.30.67

Mail [email protected]