Essonne : un espace santé à Châlo-Saint-Mars

Le nouvel Espace santé de la ville a ouvert ses portes le 1er février.

Un cabinet infirmier, un pédicure-podologue, un ostéopathe, une psychologue clinicienne, un sophrologue, une nutritionniste et une thérapeute danse mouvement y sont d’ores et déjà présents. Un bel accomplissement pour le village d’un peu plus de 1 100 habitants.

L’idée de ce projet est né en janvier 2018. Anne-Sophie Gibouin, et son cabinet infirmier, sont alors installés dans les mêmes locaux que le docteur Ablard. « Alors que l’heure de sa retraite approche, j’avais peur de me retrouver dans un local isolé. Je suis alors allé voir la municipalité afin de voir à quelle solution nous pouvions travailler ensemble », se souvient l’infirmière.

Un cabinet disponible pour un généraliste

