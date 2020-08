Essonne : un exploitant de cinéma réagit à coup de batte de baseball après l’annonce Disney

Gérard Lemoine est directeur du Cinépal à Palaiseau. Mercredi 5 août, il a publié une vidéo le montrant détruire une affiche promotionnelle de la production américaine Mulan. La raison : le film ne sortira pas en salles mais sur la plateforme de streaming Disney +.

Des coups des pieds et de batte de baseball envoyés sur le décor de Mulan. La vidéo postée sur Facebook le mercredi 5 août ne dure qu’une dizaine de secondes. On y voit Gérard Lemoine, directeur du Cinépal à Palaiseau, réduire à néant l’affiche promotionnelle qui annonçait la sortie sur grand écran du film américain. D’abord prévu pour le mois de mars, puis juillet, puis août, l’évènement tant attendu aura désormais lieu hors des salles obscures, sur la plate-forme Disney +, début septembre.

« Rouverts depuis le 22 juin, nous savions que les semaines allaient être difficiles, mais quand même avec des films importants qui attirent un large public« , fait savoir le directeur. Avec près de 70 % des pertes enregistrées par rapport à l’année dernière, les cinémas ont grandement besoin de ces blockbusters pour renflouer les caisses. « On ne peut pas être en déficit deux mois de suite (…) Je pense que ma réaction est représentative du mal être et des difficultés que ça pose pour les cinémas du monde entier. »

En effet, le 5 août, la Fédération nationale du cinema français publiait un communiqué allant dans le même sens : « Le fait pour certains de privilégier d’autre modes de diffusion ne peut qu’accentuer la crise que connaissent les salles de cinéma, et plus largement notre secteur, en optant pour des modes de diffusion bien moins créateurs de valeur que la sortie en salle et très éloignés du principe au cœur du spectacle cinématographique : rassembler un public ensemble pour partager des émotions et faire vivre la culture au cœur de la cité et des territoires« .

A travers cette vidéo partagée par près de 800 personnes sur le réseau social, Gérard Lemoine souhaite faire passer un message à Disney : « Nous voulons leur faire comprendre que si pour leurs sorties, ils ont besoin d’un réseau de salles pour passer leurs prochains films, il faut espérer que nous n’aurons pas fermé faute de films à l’affiche« . A défaut de Mulan, Tenet, lui, reste programmé pour le 26 août. « C’est une bouffée d’oxygène, on a au moins ça. » A noter que du 24 au 30 août est organisé au Cinépal le Cin’Estival, une semaine aux tarifs promotionnels pendant laquelle les spectateurs pourront profiter d’une vingtaine de films, d’avant-premières et de soirées surprises.