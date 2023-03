Essonne : un havre de paix pour les chats à Mérobert

La pension pour chats Au Chat L’Heureux de Mérobert est installée dans le village depuis 2021.

Partir en vacances, s’absenter de son domicile, déménager, est toujours une source d’inquiétude lorsque l’on possède des animaux de compagnie. Pour les propriétaires de chat, la pension Au Chat L’Heureux de Mérobert permet de partir tranquille en confiant son félin à des professionnels.

La pension avait été créée en mai 2008 à Ollainville. Elle s’est installée en 2021 à Mérobert, à la campagne. « Les installations respectent scrupuleusement les normes vétérinaires, et assurent l’entière sécurité et le confort de votre chat, entre autres des aires de sortie extérieures sécurisées, un sas de sécurité, une isolation, l’entretien quotidien des locaux, un local infirmerie, une clinique vétérinaire référente à proximité », assure Christine Dorat de la pension.

Titulaire du certificat de capacité 91-744, obligatoire pour créer une telle structure, et du Certificat d’Etudes Techniques de l’Animal de Compagnie (CETAC), option chats, obtenu en janvier 2008, formation diligentée par le LOOF, c’est Christine qui s’occupe des chats avec Didier. Tous les deux sont des passionnés d’animaux et en premier lieu des chats.

La pension se veut familiale, avec des petits effectifs pour apporter au quotidien des soins attentifs aux pensionnaires. Cela veut dire « beaucoup leur parler, les caresser », mais aussi de leur faire écouter des chansons, de la musique, faire des massages, mais également des sorties quotidiennes dans les espaces extérieurs, et bien sûr de prendre soin du chat, etc.

• Renseignements Au Chat l’Heureux. Téléphone : 06.25.86.52.57. ou [email protected] Site Internet : www.auchatlheureux.com