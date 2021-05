Essonne : un jardin en permaculture à faire éclore à l’Ere libre d’Etampes

L’établissement scolaire a ouvert une cagnotte en ligne pour financer l’agrandissement de son jardin et des formations en permaculture.

Un potager est déjà en place sur une petite parcelle du terrain de l’Ere libre. Il ne demande qu’à être agrandi pour devenir une grande forêt comestible ! L’école-collège-lycée a lancé il y a un mois une campagne de financement participatif pour son projet d’agrandissement du jardin-potager.

L’établissement privé hors contrat a déjà récolté plus de 8.500 euros. Il reste dix jours pour atteindre l’objectif des 10.000 euros. « On ne s’attendait pas à réussir à récolter autant d’argent, c’est une grosse surprise et une belle reconnaissance pour notre travail », confie Célia Bessaguet-Pinson, directrice du primaire et éducatrice.