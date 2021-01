Essonne : Un journaliste turc réfugié se raconte à Morsang-sur-Orge

« Aimez-vous votre pays même pendant votre exil ? Est-ce que votre pays vous manque ? Racontez-nous votre départ de Turquie... » Vendredi 15 janvier, Beraat Gokkus, journaliste turc réfugié politique en France, a pu s’entretenir avec une vingtaine d’élèves du lycée André-Marie Ampère de Morsang-sur-Orge. La rencontre avait notamment pour but de sensibiliser les jeunes à la liberté d’expression.

« Vous êtes l’ennemi de l’Etat. Vous travaillez pour les pays extérieurs. » Cette phrase, qui pourrait sortir tout droit d’un film d’espionnage n’a rien d’extraordinaire pour Beraat Gokkus. « C’est un discours traditionnel chez les dictateurs« , expliquait le journaliste aux jeunes du Lycée André-Marie Ampère de Morsang-sur-Orge. Vendredi 15 janvier, cet homme turc réfugié politique en France a pu parler de son travail en exil à une vingtaine d’élèves de classe de seconde Systèmes numériques.

Attentifs, les élèves ont d’abord écouté la présentation de Beraat avant de lui poser quelques questions sur son expérience. « Vous vous sentez bien France ? Pourquoi ?« , l’ont par exemple interrogés les jeunes. « Pour la langue, que je connaissais déjà après mon Erasmus en 2007. Cela m’a aidé dans l’intégration et l’adaptation« , a répondu le journaliste. « Avez-vous peur lorsque vous vous promenez dehors ? » « Non, parce que la vie continue. Je ne suis pas officiellement recherché en Turquie. Mais en cas de contrôle a l’aéroport, je peux finir en garde-à-vue et en prison dans l’attente de mon procès. » « Comment-vous sentez-vous maintenant ? » « Parfois je suis triste mais j’essaye d’oublier pour aller de l’avant. »