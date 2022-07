Essonne : un nouveau sous-préfet est arrivé à Etampes

Stéphane Sinagoga succède à Christophe Deschamps en tant que sous-préfet de l’arrondissement d’Etampes.

La cérémonie de prise de fonction du nouveau sous-préfet d’Etampes a eu lieu ce lundi 18 juillet devant le monument

aux Morts de la ville.

Outre Marie-Claude Girardeau, 1re adjointe et des élus de la ville

d’Etampes, de nombreux élus locaux étaient présents comme

la sénatrice Laure Darcos, Guy Crosnier, Alexandre Touzet et Paolo De Carvalho, élus au Département et maires de leurs communes respectives de La Forêt-Sainte-Croix, Saint-Yon

et Dourdan, ou encore Julien Garcia, maire d’Etréchy, Patricia Bergdolt, maire de Boutigny-sur-Essonne, ou Annie Pioffet, conseillère départementale et élue à Mennecy.

Disponible pour le territoire