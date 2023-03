Essonne : un programme de 58 actions pour changer le visage de la RN20

D’ores et déjà, le PPA signé le jeudi 9 mars contient 58 actions à mener au cours des années à venir.

D’un bout à l’autre de la RN20, il y a beaucoup à faire. Les deux années de travail en amont de la signature du PPA ont permis d’établir un programme de 58 actions. Mais parmi celles-ci, il y a des priorités. «Il faut faire évoluer les mobilités. Aujourd’hui, nous avons en moyenne 1,3 usager par véhicule. Il nous faut développer les transports collectifs avec pour ambition de faire de cet axe un axe de transport public entre le domicile et le travail», souligne François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne.

Plus de bus, plus de voies dédiées, favoriser le covoiturage, créer des stations multimodales facilitant l’accès aux transports, figurent ainsi au rang des priorités. Les aménagements pour les cyclistes et les piétons ne sont pas oubliés non plus.