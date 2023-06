Essonne : un répar’café en développement à Auvers-Saint-Georges, Chamarande et Etréchy

Un rendez-vous à noter dans l’agenda s’il y a un objet du quotidien à réparer à la maison. Des touche-à-tout bénévoles donnent de leur temps pour aider les Auversois et les habitants des environs à remettre en état des machines capricieuses ou bien en panne, pour le moment.

Le rendez-vous est fixé au samedi 3 juin, de 9h30 à midi, dans le corps de garde d’Auvers-Saint-Georges, entre l’église et la mairie. L’ouverture aura lieu en même temps que le marché auversois. Le collectif souhaite prouver à ceux qui passeront la porte de l’atelier qu’il est possible de rendre comme neuf un outil qui ne fonctionne plus : une bouilloire, un casque audio, un aspirateur… Chaque personne intéressée peut venir avec un objet à réparer.

Cette action, mise en place dans le cadre de l’Agenda 30 de la municipalité d’Auvers-Saint-Georges, est en collaboration avec deux communes voisines. Il y aura une rencontre tous les trois mois. La prochaine se déroulera à Chamarande, puis à Etréchy. Les dates seront annoncées sur la page Facebook « Les potins d’Auvers-Saint-Georges ». L’atelier du 3 juin sera aussi l’occasion de recruter de nouveaux bricoleurs au grand cœur.

Le projet a vu le jour grâce à la mobilisation de trois femmes originaires des trois communes, Alice Weck, Auversoise, Rose-Marie Mauny du café associatif Café’Cham et Fanny Mezaguer, présidente de l’association Etréchy ensemble et solidaire.