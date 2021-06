Essonne : un roman jeunesse reconnu par la CNF de l’Unesco au salon du livre et de la BD de Mennecy ce week-end

Après plusieurs dates de report, le salon du livre et de la BD de Mennecy aura bien lieu le week-end des 12 et 13 juin. Il accueille pour la 2e fois l’autrice Val Reiyel.

L’autrice du roman jeunesse Val Reiyel avait participé à la première édition du salon du livre et de la BD de Mennecy. « Je me souviens que nous avions eu de la neige, l’événement avait eu lieu au mois de février, confie l’autrice. Cette année, nous serons normalement sous le soleil dans le parc de Villeroy ! »

Dans son histoire « Irineï et le Grand Esprit mammouth » divisé en deux tomes, la neige est bien présente dans le quotidien du personnage principal, un jeune chaman sibérien de 12 ans. Grâce à ses pouvoirs, il redonnera vie à une femelle mammouth enceinte. Des chercheurs américains découvrent l’animal et l’amènent dans leur laboratoire à New York. Irineï fera son possible pour ramener le mammouth en Sibérie.