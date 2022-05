Essonne : Un savon-bijou par la Savonnerie du Gâtinais et Belisame Créations

La Savonnerie du Gâtinais lance une nouvelle gamme de produits : les savons-bijoux Insolitae qu’elle a présenté pour la première fois aux Fêtes médiévales du château de Farcheville les 7 et 8 mai 2022.

Un savon saponifié à froid en Essonne avec des produits et des bijoux locaux, c’est le défi que se sont lancées Géraldine Mollé et Véronique Faudou-Sourisse. La première est la créatrice de la Savonnerie du Gâtinais installée à La Ferté-Alais et la seconde a son atelier Belisame Créations à Videlles.

Les deux femmes se sont rencontrées à deux reprises lors

de salons d’artisanat d’art. Ensemble, elles ont concocté trois types de savons Insolitae avec des amulettes en porcelaine émaillée de différentes couleurs. Il y a le Simplicis à la menthe poivrée de Milly et au cresson du Moulin du Ruisseau à Courances, Sativus à l’huile de chanvre de Bouville et au safran du Gâtinais et l’Arnica de la ferme de Frémigny à Soisy-sur-Ecole.