Essonne : un spectacle familial à Gometz-le-Châtel et Saint-Germain-lès-Arpajon

Le jeudi 21 octobre, la comédienne Caroline Quélène a présenté pour la première fois sa pièce « On disait que… ! ».

Les élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école Louis-Babin ont été captivés par le spectacle.

Durant cinquante minutes, les écoliers ont suivi les aventures de Charline, une petite fille en colère contre sa maman qui va imaginer partir dans un pays lointain pour apprendre à se maîtriser. « Je pleure tout le temps, est-ce que ça fait de moi un bébé ? », confie-t-elle sur scène.

Cette pièce a été créée durant du confinement de mars 2020 par la comédienne d’Imagin’Action Compagnie du Regard, Caroline Quélène. Elle a enfin rencontré son premier public d’enfants. On y parle des premières leçons de vie quand on est tout petit autour des émotions et de l’imagination. Les spectateurs font connaissance avec Pedro le cochon qui a toujours une bonne raison de s’énerver, Billy, le lapin peureux, Dorothée, l’araignée méprisée, Heidi, la grosse boule d’amour toujours surexcitée et Monsieur Aristote, le grand sage hibou.